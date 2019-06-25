Порошенко предложил предложить скидки грузинским туристам и переименовать Грузию

Бывший президент Петр Порошенко, после протестов в Грузии, предложил переименовать Грузию в Сакартвело. Соответствующий призыв политик опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 24 июня.

По словам Порошенко, он "полностью поддерживает борьбу грузинского народа с российской агрессией".

"Россия нанесла новый удар. По туристическому сектору, закрыв авиасообщение. Конечно, я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", – заявил экс-президент.

Порошенко призвал украинцев "не бросать в беде грузинских братьев", а кабмин страны – предоставить скидку для туристов на направления Украина–Грузия–Украина.

Кроме того, экс-президент подчеркнул, что украинским властям стоит задуматься о переименовании Грузии в Сакартвело, так как Тбилиси изменил ранее написание с Kiev на Kyiv и теперь на табло в аэропортах и на вокзалах отображается именно такой вариант названия украинской столицы.

Отношения России и Грузии обострились после того, как в Тбилиси 20 июня начались многотысячные акции протеста, на которых среди прочего звучали антироссийские лозунги.

21 июня президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля. Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с этого дня.

Также Россия обвинила украинского депутата в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина