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25 червня 2019, вівторок, 08:45 30
Політика 2019-06-25T12:15:03+03:00
Українські Новини
Порошенко запропонував запропонувати знижки грузинським туристам і перейменувати Грузію

Порошенко запропонував запропонувати знижки грузинським туристам і перейменувати Грузію

Колишній президент Петро Порошенко, після протестів у Грузії, запропонував перейменувати Грузію в Сакартвело. Відповідний заклик політик опублікував на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 24 червня.

За словами Порошенка, він "повністю підтримує боротьбу грузинського народу з російською агресією".

"Росія завдала нового удару. По туристичному сектору, закривши авіасполучення. Звичайно, я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію", – заявив екс-президент.

Порошенко закликав українців "не кидати в біді грузинських братів", а кабмін країни – надати знижку для туристів на напрями Україна–Грузія–Україна.

Крім того, екс-президент підкреслив, що українській владі варто замислитися про перейменування Грузії в Сакартвело, так як Тбілісі змінив раніше написання з Kiev на Kyiv і тепер на табло в аеропортах і на вокзалах відображається саме такий варіант назви української столиці.

Відносини Росії і Грузії загострилися після того, як в Тбілісі 20 червня почалися багатотисячні акції протесту, на яких серед іншого звучали антиросійські гасла.

21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян Грузії, починаючи з 8 липня. Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.

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