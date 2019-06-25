Які країни проголосували в ПАРЄ за повернення Росії: список

За резолюцію про зміну санкційного режиму і повернення РФ до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу проголосували 118 депутатів, 62 - проголосували проти, 10 - утрималися. Результати голосування, оприлюднені на сайті асамблеї, передає Українська правда.

Резолюцію в повному складі підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії і Туреччини.

Частково рішення про повернення російської делегації підтримали Швейцарія, Німеччина, Молдова, Чехія, Вірменія та Нідерланди.

Україна і Грузія проголосували проти в повному складі, також проти рішення проголосувало більшість делегатів від Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великобританії та Швеції.

Коментуючи результати голосування, перший віце-спікер ВР і член української делегації Ірина Геращенко розкритикувала позицію Нідерландів.

Ірина Геращенко стверджує, що українська делегація в Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не отримала ніякої підтримки з боку Адміністрації Президента.

Глава української делегації Володимир Ар'єв вважає, що в разі повернення Росії в ПАРЄ без всяких умов, Україні в асамблеї робити нічого.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з РФ в ПАРЄ.