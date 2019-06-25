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25 июня 2019, вторник, 08:01 163
Экономика 2019-06-25T09:45:02+03:00
Українські Новини
Украина ведет с МВФ переговоры о новой программе финансовой помощи, - Маркарова

Украина ведет с МВФ переговоры о новой программе финансовой помощи, - Маркарова

Украина "ведет очень активные дискуссии" с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу новой кредитной программы, поскольку страна готовится к внеочередным общим выборам. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

В конце 2018 года МВФ согласился предоставить кредит в размере 3,9 млрд. долларов. Однако помощь пока приостановлена, пока не сформируется новое правительство.  По словам Маркаровой, новая программа МВФ будет длится три года. 

"Эту программу, которая у нас есть сейчас, мы разработали как программу нарушения, чтобы охватить Украину посредством двух выборов. В некотором смысле, эта программа сделала то, что должна была сделать", - сказала Маркарова. 

Она отметила, что учитывая то, что инвесторы заинтересованы во внутренних облигациям Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году.

"В этом месяце было продано 1 млрд евро долгов. Мы уже видим, что превышаем бюджетные прогнозы по финансированию за счет местных займов ", - отметила Маркарова.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем Украина должна выплатить $1,8 млрд внешних долгов до осени 2019.

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