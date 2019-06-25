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25 червня 2019, вівторок, 08:01 9
Економіка 2019-06-25T08:45:01+03:00
Українські Новини
Україна веде переговори з МВФ про нову програму фінансової допомоги, - Маркарова

Україна веде переговори з МВФ про нову програму фінансової допомоги, - Маркарова

Україна "веде дуже активні дискусії" з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової кредитної програми, оскільки країна готується до позачергових загальних виборів. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg.

В кінці 2018 року МВФ погодився надати кредит у розмірі 3,9 млрд. доларів. Однак допомога поки припинена, поки не сформується новий уряд. За словами Маркарової, нова програма МВФ триватиме три роки.

"Цю програму, яка у нас є зараз, ми розробили програму порушення, щоб охопити Україну допомогою двох виборів. У певному сенсі, ця програма зробила те, що повинна була зробити", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що враховуючи те, що інвестори зацікавлені у внутрішніх облігацій України, уряд, ймовірно, не буде продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році.

"В цьому місяці було продано 1 млрд євро боргів. Ми вже бачимо, що перевищуємо бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик ", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України.

Тим часом Україна повинна виплатити $1,8 млрд зовнішніх боргів до осені 2019.

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