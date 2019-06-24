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24 червня 2019, понеділок, 23:45 19
Президент 2019-06-25T01:00:01+03:00
Українські Новини
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко

Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко

Ірина Геращенко в ПАРЄ. Фото: facebook/volodymyr.ariev
Ірина Геращенко в ПАРЄ. Фото: facebook/volodymyr.ariev

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко стверджує, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не отримала жодної підтримки з боку Адміністрації Президента.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

За словами Геращенко, напередодні сесії ПАРЄ в Страсбурзі українська делегація звернулася в Адміністрацію Президента з проханням про зустріч, щоб узгодити план дій.

"На нинішнє звернення нашої делегації ми не отримали жодної відповіді з АП і від президента. Наша делегація залишилася один на один у цій залі", - написала вона.

Також вона розповіла, що українська делегація підготувала 250 поправок резолюції про повернення Росії права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи

Крім того, політик наголосила, що в ПАРЄ представники різних фракцій у Верховній Раді відкинули всі політичні розбіжності і боролися за інтереси України, як одна команда.

Як повідомляли Українські Новини, глава української делегації Володимир Ар'єв вважає, що в разі повернення Росії в ПАРЄ без всяких умов, Україні в асамблеї робити нічого.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з РФ в ПАРЄ.

Тим часом речник МЗС України Катерина Зеленко заявила, що скасування російського заборони тільки послабить ПАРЄ, підірвавши справедливість і прозорість правил у Раді Європи.

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