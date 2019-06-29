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29 июня 2019, суббота, 08:45 401
Lifestyle 2019-06-29T16:30:03+03:00
Українські Новини
Топ-5 летних освежающих безалкогольных напитков: рецепты с фото

Топ-5 летних освежающих безалкогольных напитков: рецепты с фото

Освежающий напиток. Фото: pixabay
Освежающий напиток. Фото: pixabay

Так как летом не желательно пить алкоголь из-за того, что он обезвоживает организм, еще и Минэкономики хочет повысить цены на алкоголь, итог один - нужно пить безалкогольные напитки. А как их сделать красивыми и вкусными, расскажут Українські Новини.

Сангрия

Это традиционный испанский алкогольный напиток, но его можно вполне сделать безалкогольным.

Сангрия. Фото: depositphotosСангрия. Фото: depositphotos

Ингредиенты:

консервированые персики - 200 г;

лимон - 0,5 шт;
апельсин - 0,5 шт;
груша - 1 шт;
темный виноградный сок;
минеральная газированная вода;
мята - 0,5 стакана.

Рецепт приготовления:

  1. Минеральную воду положить в холодильник.
  2. Лимон и апельсины нарезать большими кусками.
  3. Грушу очистить от кожи и семечек.
  4. Персики и грушу нарезать кубиками.
  5. Мелко порезать мяту.
  6. На дно графина выложить мяту и фрукты.
  7. Залить все виноградным соком.
  8. Все поставить в холодильник на 20 мин.
  9. Перед подачей добавить к напитку минеральную воду.

Мохито

Мохито. Фото: depositphotosМохито. Фото: depositphotos

Ингредиенты:

мята - 10 г;
лайм - 0,5 шт.;
вода Sprite – 150 мл;
тростниковый сахар - 1 ч. ложка.

Рецепт приготовления:

  1. Нарезать лайм кусочками и положить в бокал.
  2. Добавить мяту, сахар и перетиреть все.
  3. Добавить лед и смешать все в шейкере.
  4. Перелить в стакан и залить Sprite.
  5. Подается с мятой и кусочками лайма.

Лавандовый лимонад

Лавандовый лимонад. Фото: depositphotosЛавандовый лимонад. Фото: depositphotos

Ингредиенты:

цветы лаванды - ¼ стакана;
сахар - 3 стакана;
вода - 3 стакана;
лимонный сок - 4 стакана.

Рецепт приготовления:

  1. Приготовить сахарный сироп - в кипяток добавить сахар и полностью растворить.
  2. Добавить к сиропу лаванду и дать настояться 10-20 мин.
  3. Лавандовый сироп смешать с лимонным соком.
  4. Подавать напиток охлажденным с кубиками льда.

Арбузно-цитрусовый коктейль

Арбузно-цитрусовый коктейль. Фото: depositphotosАрбузно-цитрусовый коктейль. Фото: depositphotos

Ингредиенты:

арбуз - 1 кг;
лимон - 1 шт.;
апельсин - 1 шт.

Рецепт приготовления:

  1. Выдавить сок с лимона и апельсина.
  2. Арбуз очистить от шкурки и косточек, мякоть нарезать кусками.
  3. В блендере смешать мякоть арбуза, сок лимона и апельсина.
  4. Подается охлажденным.

Холодный персиковый чай

Персиковый чай. Фото: depositphotosПерсиковый чай. Фото: depositphotos

Ингредиенты:

персик - 10 штук;
персиковый сок - 500 мл;
черный чай - 2-3 ст. ложки;
вода - 1 л.

Рецепт приготовления:

  1. Заварить 1 литр чая, оставить на 10-15 минут.
  2. В блендере измельчить персики.
  3. Залить к персикам сок и перемешать.
  4. Чай процедить и охладить до комнатной температуры, перелить в графин;
  5. Готовый чай и персиковую смесь смешать и поставить в холодильник на 30-40 минут.
  6. Подается охлажденным.

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