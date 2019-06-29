Топ-5 летних освежающих безалкогольных напитков: рецепты с фото

Так как летом не желательно пить алкоголь из-за того, что он обезвоживает организм, еще и Минэкономики хочет повысить цены на алкоголь, итог один - нужно пить безалкогольные напитки. А как их сделать красивыми и вкусными, расскажут Українські Новини.\r\nСангрия\r\nЭто традиционный испанский алкогольный напиток, но его можно вполне сделать безалкогольным.\r\nСангрия. Фото: depositphotos\r\nИнгредиенты:\r\nконсервированые персики - 200 г;лимон - 0,5 шт;апельсин - 0,5 шт;груша - 1 шт;темный виноградный сок;минеральная газированная вода;мята - 0,5 стакана.Рецепт приготовления:\r\n\r\nМинеральную воду положить в холодильник.\r\nЛимон и апельсины нарезать большими кусками.\r\nГрушу очистить от кожи и семечек.\r\nПерсики и грушу нарезать кубиками.\r\nМелко порезать мяту.\r\nНа дно графина выложить мяту и фрукты.\r\nЗалить все виноградным соком.\r\nВсе поставить в холодильник на 20 мин.\r\nПеред подачей добавить к напитку минеральную воду. \r\n\r\nМохито\r\nМохито. Фото: depositphotos\r\nИнгредиенты:\r\nмята - 10 г;лайм - 0,5 шт.;вода Sprite – 150 мл;тростниковый сахар - 1 ч. ложка.Рецепт приготовления:\r\n\r\nНарезать лайм кусочками и положить в бокал.\r\nДобавить мяту, сахар и перетиреть все.\r\nДобавить лед и смешать все в шейкере.\r\nПерелить в стакан и залить Sprite.\r\nПодается с мятой и кусочками лайма.\r\n\r\nЛавандовый лимонад\r\nЛавандовый лимонад. Фото: depositphotos\r\nИнгредиенты:\r\nцветы лаванды - ¼ стакана;сахар - 3 стакана;вода - 3 стакана;лимонный сок - 4 стакана.\r\nРецепт приготовления:\r\n\r\nПриготовить сахарный сироп - в кипяток добавить сахар и полностью растворить.\r\nДобавить к сиропу лаванду и дать настояться 10-20 мин.\r\nЛавандовый сироп смешать с лимонным соком.\r\nПодавать напиток охлажденным с кубиками льда.\r\n\r\nАрбузно-цитрусовый коктейль\r\nАрбузно-цитрусовый коктейль. Фото: depositphotos\r\nИнгредиенты:\r\nарбуз - 1 кг;лимон - 1 шт.;апельсин - 1 шт.\r\nРецепт приготовления:\r\n\r\nВыдавить сок с лимона и апельсина.\r\nАрбуз очистить от шкурки и косточек, мякоть нарезать кусками.\r\nВ блендере смешать мякоть арбуза, сок лимона и апельсина.\r\nПодается охлажденным.\r\n\r\nХолодный персиковый чай\r\nПерсиковый чай. Фото: depositphotos\r\nИнгредиенты:\r\nперсик - 10 штук;персиковый сок - 500 мл;черный чай - 2-3 ст. ложки;вода - 1 л.\r\nРецепт приготовления:\r\n\r\nЗаварить 1 литр чая, оставить на 10-15 минут.\r\nВ блендере измельчить персики.\r\nЗалить к персикам сок и перемешать.\r\nЧай процедить и охладить до комнатной температуры, перелить в графин;\r\nГотовый чай и персиковую смесь смешать и поставить в холодильник на 30-40 минут.\r\nПодается охлажденным.\r\n\r\nНапомним, ранее в Украине начался сезон черники и голубики: сколько стоят ягоды.Тем временем экономисты спрогнозировали цены на летнее ягоды.Ранее специалисты объяснили, кому нельзя пить свежевыдавленый фреш.