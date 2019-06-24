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  • Після протестів у Тбілісі в Росії заявили, що грузинські вина стали гіршими
24 червня 2019, понеділок, 17:51 10
Світ 2019-06-24T19:00:03+03:00
Українські Новини
Після протестів у Тбілісі в Росії заявили, що грузинські вина стали гіршими

Після протестів у Тбілісі в Росії заявили, що грузинські вина стали гіршими

У Росії, після протестів у Грузії, Росспоживнагляд виявив, що в останні роки якість грузинського алкоголю погіршилася.

З 2014-го по 2018 рік, за даними служби, в 2,9 разу — до 203 тисяч літрів — зросла кількість грузинського алкоголю, який не відповідаэ вимогам. Через це відомство посилило контроль за якістю грузинської продукції, пише Meduza.

За даними Національного агентства вина Мінсільгоспу Грузії, на Росію припадає майже половина експорту грузинського алкоголю. За оцінкою Федеральної митної служби РФ, Грузія посідає третє-четверте місце серед найбільших постачальників вина в Росії.

Відносини Росії і Грузії загострилися після того, як в Тбілісі 20 червня почалися багатотисячні акції протесту, на яких серед іншого звучали антиросійські гасла.

21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян Грузії, починаючи з 8 липня. Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.

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