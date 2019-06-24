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24 июня 2019, понедельник, 14:17 265
Судебная власть 2019-06-24T16:15:02+03:00
Українські Новини
Экс-замглавы КС Шаповал считает ошибкой идею Венедиктовой о разрешении ВСП наказывать адвокатов в дисциплинарн

Экс-замглавы КС Шаповал считает ошибкой идею Венедиктовой о разрешении ВСП наказывать адвокатов в дисциплинарном порядке

Экс-замглавы КС Шаповал считает ошибкой идею члена команды Зеленского Венедиктовой о разрешении ВСП наказывать адвокатов в дисциплинарном порядке.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Честно говоря, идея на мой взгляд достаточно сомнительная, потому что адвокат это свободный человек, а судья и прокурор это государственные служащие, они служат закону и представляют государство. И смешивать это все (в кучу) вызывает большие сомнения",- сказал он.

По его словам, судья, прокурор и адвокат это разные профессии, с разными методологиями.

"То, что прощается адвокату, не прощается судье и поэтому я считаю, что это ошибочно", - подчеркнул юрист.

Как сообщали Українські Новини, Стефанчук считает дискуссионной идею члена команды Зеленского Венедиктовой о даче ВСП права привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Также адвокат Андрей Цыганков считает, что идея Венедиктовой передать ВСП дисциплинарные санкции против адвокатов, откроет дорогу к расправам с неугодными защитниками.

Адвокат Андрей Федур считает, что идея Венедиктовой является попыткой подчинить адвокатуру власти.

Юристы считают антиевропейской идею предоставить ВСП право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Больше новостей о: Адвокаты Высший совет правосудия Команда Зеленского Ирина Венедиктова Дисциплинарная ответственность

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