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07 июня 2019, пятница, 10:01 363
Судебная власть 2019-06-07T10:03:08+03:00
Українські Новини
Идеи члена команды Зеленского Венедиктовой подчинить адвокатуру власти - плагиат реформы прошлой власти, - адв

Идеи члена команды Зеленского Венедиктовой подчинить адвокатуру власти - плагиат реформы прошлой власти, - адвокат Федур

Адвокат Андрей Федур. Фото: 112.ua
Адвокат Андрей Федур. Фото: 112.ua

Адвокат Андрей Федур считает, что идея члена команды президента Владимира Зеленского Ирины Венедиктовой о предоставлении Высшему совету правосудия права привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности и проводить квалификационное оценивание, является попыткой подчинить адвокатуру власти.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Адвокатура, как и церковь, от государства отделена. И если кому-то хочется "построить" адвокатов, то хочу напомнить, что адвокатов пытаются подчинить с первого дня независимости Украины. И по сей день они не увенчались успехом. Поэтому, эти нелепые и бессмысленные заявления также не увенчаются успехом", - сказал он.

Юрист добавил, что в Администрацию Президента уже приходили люди, которые хотели подчинить себе адвокатов.

"Им не удалось под себя подчинить адвокатуру. Адвокатуру не нужно трогать. Я что - госслужащий? Мне что - государство платит что-то? Нет. Так какое отношение я имею к ВСП?", - резюмировал Федур.

По его словам , адвокаты нужны в том числе и президенту и потому "необходимо, чтобы адвокат был свободным, а не зависимым от того или другого государственного органа".

Он убежден, что в украинском парламенте не найдется 226 депутатов, которые бы "одновременно сошли с ума и подчинили адвокатов ВСП.

"Я думаю, что это только частное мнение . Эти заявления вряд ли будут реализованы" , - подчеркнул Федур.

Он также отметил, что лично готов разъяснить депутатам свою позицию: "Почти 30 лет государство не смогло подчинить адвокатуру, а тут смогут? Не будет такого счастья у тех людей, которые вносят подобные предложения", - уверен юрист.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Венедиктова заявила о возможности объединения ВККС и ВСП и дать совету правосудия право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности и проводить квалифоценивание.

Эксперты-адвокаты считают антиевропейской идею предоставить Высшему совету правосудия полномочия привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности, а также проводить допуск к адвокатской профессии.

Председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявляет, что сотни людей стали жертвами аферистов и получили поддельные свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью.

Больше новостей о: Федур Высший совет правосудия Адвокатура Квалификационно-дисциплинарная комиссия Ирина Венедиктова

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