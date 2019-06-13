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13 июня 2019, четверг, 19:00 63
Судебная власть 2019-06-13T19:00:01+03:00
Українські Новини
Стефанчук считает дискуссионной идею члена команды Зеленского Венедиктовой о даче ВСП права привлекать адвокат

Стефанчук считает дискуссионной идею члена команды Зеленского Венедиктовой о даче ВСП права привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает дискуссионной идею члена команды Ирины Венедиктовой о предоставлении Высшему совету правосудия права привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Этот вопрос в принципе дискуссионный, но мы знаем, что существуют правовые порядки, где такое функционирует, а есть правовые порядки, где такие вещи возлагаются на органы адвокатского самоуправления. Здесь важно понять, какая модель наиболее подходит Украине, но тот факт, что мы должны обеспечивать высокий уровень юридических профессий, куда включаются судья, прокуроры и адвокаты и максимально приблизить их друг к другу, как это в ведущих странах мира, это однозначно", - сказал он.

По его словам, для того, чтобы поддерживать какую-либо идею, необходимо видеть модель этой идеи.

"И тогда сказать - подойдет ли она в данный момент Украине или нет. В мире воплощено и работает много прекрасных идей, но мы не можем их просто взять и "натянуть" на Украину. У нас разный исторический и ментальный подтекст, поэтому мы должны учитывать национальные традиции и правовую систему в Украине и другие факторы", - подытожил Стефанчук.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Андрей Цыганков считает, что идея Венедиктовой передать ВСП дисциплинарные санкции против адвокатов, откроет дорогу к расправам с неугодными защитниками.

Адвокат Андрей Федур считает, что идея Венедиктовой является попыткой подчинить адвокатуру власти.

Юристы считают антиевропейской идею предоставить ВСП право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Больше новостей о: Адвокаты Высший совет правосудия Зеленский Руслан Стефанчук Ирина Венедиктова Дисциплинарная ответственность

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