Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков

Адвокат Андрей Цыганков считает, что идея кандидата в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирины Венедиктовой передать Высшему совету правосудия дисциплинарные санкции против адвокатов, откроет дорогу к расправам с неугодными защитниками.



Об этом он сказал Українським Новинам.



"Это попытка ввести госконтроль над адвокатами. В данном случае не идет речь о привлечении адвокатов к ответственности, а о "работе" с неугодными. На сегодняшний день адвокатов привлекают к ответственности органы адвокатского самоуправления, и в случае если с этим кто-то не согласен, он может обратиться в суд, что логично ", - считает Цыганков.



По его словам, в данном случае это вопрос не только привлечения адвокатов к ответственности, но и отстаивания интересов подзащитных.



"Каким образом госпожа Венедиктова планирует этот орган (ВСП) формировать из специалистов по вопросам адвокатской этики? Глобально, никто не понимает ситуацию, поскольку в Правилах адвокатской этики, если у адвоката и-за его позиции возникает конфликтная ситуация с судом или с прокуратурой, он обязан защищать интересы клиента и идти на этот конфликт", - отметил юрист.



Он добавил, что в Украине может быть реализована любая идея, "но если эта идея будет реализована, то мы понимаем, что независимость адвокатов, станет проблематичной".



"Соответственно, для того, чтобы адвокаты защищали свою позицию, им придется дестабилизировать работу ВСП, который формируется в том числе и через орган адвокатского самоуправления (ред- съезд адвокатов избирает 2 членов ВСП)", - уточнил адвокат.



Он уверен, что адвоката должен привлекать к ответственности орган адвокатского самоуправления, как это предусмотрено действующим законодательством.

Ранее Венедиктова заявила о возможности объединения ВККС и ВСП и дать совету правосудия право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности и проводить квалифоценивание.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Андрей Федур считает, что идея Венедиктовой является попыткой подчинить адвокатуру власти.

Эксперты-адвокаты считают антиевропейской идею предоставить Высшему совету правосудия полномочия привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности, а также проводить допуск к адвокатской профессии.