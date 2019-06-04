Юристы считают антиевропейской идею предоставить ВСП право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности

Эксперты-адвокаты считают антиевропейской идею предоставить Высшему совету правосудия полномочия привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности, а также проводить допуск к адвокатской профессии.



Об этом они сообщили в комментариях Українським Новинам.



"По поводу объединения квалифоценивания и дисциплинарной ответственности прокуроров и адвокатов в юрисдикции ВСП. Я считаю, что это утопия. Как бы складно госпожа Венедиктова не рассказывала, с 2012 года адвокатура является самоуправляемой организацией и это соответствует стандартам Совета Европы и рекомендациям ПАСЕ. В действующей модели адвокатуры, дисциплинарные санкции и допуск в профессию возложены на квалификационно-дисциплинарные комиссии регионального и национального уровней", - пояснил адвокат Сергей Лапутько.



При этом комиссии сформированы из адвокатов и не подотчетны государственным органам.



"Если сделать то, что предлагает Венедиктова, то мы бы вернулись не то, что в Советский союз, а в те времена, когда начальником адвокатуры было Министерство юстиции, то есть под контроль власти. С учетом международных обязательств Украины перед Советом Европы, это не только невозможно, но и опасно", - считает Лапутько.

Он уверен, что адвокаты этого не допустят.



Адвокат Денис Фетисов также считает, что инициатива, которую озвучила член команды президента Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, не отвечает европейской практике и является попыткой вернуть институт адвокатуры под контроль государства.



"Это не в духе европейской практики. Скорее, такими реформами можно реанимировать Советский союз. Есть принципиальная разница между судьями, прокурорами и адвокатами. Мы являемся независимой профессией, государство не платит нам зарплату и не влияет на нашу карьеру. Идеи вернуть адвокатуру под госконтроль – один из первых шагов к тому, чтобы адвокатура перестала быть эффективной в защите прав клиентов", - считает Фетисов.



Кроме того, по его мнению, даже если ВСП предоставить полномочия проводить дисциплинарные расследования еще и в отношении адвокатов и прокуроров, то у него технически не получится организовать этот процесс.



"На рассмотрение ВСП поступает много заявлений на судей по дисциплинарке. Если им придется разбирать еще и жалобы на прокуроров и адвокатов, в рамках одного органа, физически будет невозможно эффективно проводить дисциплинарные расследования", - отметил эксперт.



Адвокат Александр Дульский разделяет мнение коллег относительно рисков подобных нововведений.



"Для того, чтобы быть реформатором, нужно быть специалистом. Венедиктова хочет, чтобы ВСП рассматривал жалобы на адвокатов. Но это – исключительная компетенция Высшей и региональных квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры. То есть, она хочет «переприсвоить» полномочия адвокатского самоуправления органу власти. Зачем? Потому что она прекрасно понимает, что по политическим делам, которые сейчас начнутся по отношению к неугодным чиновникам, в нынешнем правовом поле у государства нет рычагов влияния на адвоката, и он может подавать ходатайства и вообще реализовывать свои полномочия защитника, не сильно оглядываясь на власть", - считает он.



Дульский подчеркнул, что в состав ВСП входят преимущественно судьи и прокуроры, которые не уполномочены решать судьбы адвокатов и лишать их права на адвокатскую практику.

"Мы сами способны разобраться и принять обоснованные решения ", - отметил он.



Кроме того, юристы считают, что озвученные Венедиктовой оценки решения съезда адвокатов, которыми в Высший совет правосудия были избраны Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, также свидетельствуют о желании ограничить независимые полномочия адвокатуры.



"Юридически там было все правильно. Наивысшим органом адвокатского самоуправления является Съезд адвокатов и именно он избрал их членами в ВСП. Они могут кому-то нравится, кому-то нет. Но, если они кому-то не нравятся, то, наверное, они все делают правильно", - сказал Лапутько.

Он уточнил, что никаких исков от адвокатов к решениям избрать Гречковского и Маловацкого не было подано.

"Венедиктова не владеет информацией. Есть только безнадежные иски от Хилько, который массово подает иски к кому угодно", - напомнил адвокат.

Дульский в свою очередь заявил, что подобными заявлениями Венедиктова создает репутационные риски ВСП.

"И Гречковский и Маловацкий абсолютно легитимные члены ВСП, и были избраны на Съезде. Сомнений в их легитимной деятельности, как и в их самодостаточности нет. Может кто-то хочет, чтобы ВСП формировали люди, подконтрольные системе? Ставя под вопрос законность их избрания, Венедиктова сама создает репутационные риски для ВСП. Дискредитировать полномочность и легитимность существующего состава ВСП недопустимо", - заявил юрист.

Ранее член команды Зеленского адвокат Ирина Венедиктова заявила о возможности объединения ВККС и ВСП и дать совету правосудия право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности и проводить квалифоценивание.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявляет, что сотни людей стали жертвами аферистов и получили поддельные свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью.

Глава Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова заявила, что в парламенте нет политической воли для принятия законопроекта №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", внесенного в Верховную Раду экс-ррезидентом Петром Порошенко.

Украинский Хельсинский Союз по правам человека ранее призвал Верховную Раду не голосовать за законопроект №9055 даже в первом чтении.