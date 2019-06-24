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24 июня 2019, понедельник, 13:21 17
Силовые структуры 2019-06-24T13:21:46+03:00
Українські Новини
ГБР просит суд арестовать полицейского, подозреваемого в убийстве Комарницкого

ГБР просит суд арестовать полицейского, подозреваемого в убийстве Комарницкого

Государственное бюро расследований просит суд арестовать полицейского, подозреваемого в убийстве активиста партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, умершего в больнице 23 июня после избиения 11 июня. 

Об этом сказал на брифинге глава Национальной полиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

Он отметил, что 23 июня суд отпустил подозреваемого старшего лейтенанта полиции под домашний арест.

После консультаций с процессуальными руководителям было решено внести апелляционную жалобу. 

"Обратились сегодня в апелляционный суд с обжалованием вчерашнего решения суда по мере пресечения, учитывая трагические последствия", - сказал Князев.

По его словам, назначена экспертиза для установления характера полученных активистом смертельных травм.

Также глава Нацполиции сказал, что полицейскому, избившему Комарницкого, сообщено о подозрении по ст. 365 (превышение власти сотрудником полиции) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 23 июня активист партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий умер после избиения полицейскими в Виннице.

Он находился в коме с 11 июня.

Конфликт произошел из-за того, что активист "Гражданской позиции" якобы отказался быть понятым по требованию полиции.

22 июня суд отпустил под домашний арест полицейского, подозреваемого в избиении Комарницкого.

Как сообщали Українськi Новини, 23 июня активист политической партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий умер после избиения полицейскими в Виннице.

Он находился в коме с 11 июня.

Конфликт произошел из-за того, что активист "Гражданской позиции" якобы отказался быть понятым по требованию полиции.

Князев уволил руководство Нацполиции Виннитчины из-за убийства полицейскими активиста.

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