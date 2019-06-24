ГБР просит суд арестовать полицейского, подозреваемого в убийстве Комарницкого

Государственное бюро расследований просит суд арестовать полицейского, подозреваемого в убийстве активиста партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, умершего в больнице 23 июня после избиения 11 июня. \r\nОб этом сказал на брифинге глава Национальной полиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что 23 июня суд отпустил подозреваемого старшего лейтенанта полиции под домашний арест.\r\nПосле консультаций с процессуальными руководителям было решено внести апелляционную жалобу. \r\n"Обратились сегодня в апелляционный суд с обжалованием вчерашнего решения суда по мере пресечения, учитывая трагические последствия", - сказал Князев.\r\nПо его словам, назначена экспертиза для установления характера полученных активистом смертельных травм.\r\nТакже глава Нацполиции сказал, что полицейскому, избившему Комарницкого, сообщено о подозрении по ст. 365 (превышение власти сотрудником полиции) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 23 июня активист партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий умер после избиения полицейскими в Виннице.\r\nОн находился в коме с 11 июня.\r\nКонфликт произошел из-за того, что активист "Гражданской позиции" якобы отказался быть понятым по требованию полиции.\r\n22 июня суд отпустил под домашний арест полицейского, подозреваемого в избиении Комарницкого.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 23 июня активист политической партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий умер после избиения полицейскими в Виннице.\r\nОн находился в коме с 11 июня.\r\nКонфликт произошел из-за того, что активист "Гражданской позиции" якобы отказался быть понятым по требованию полиции.\r\nКнязев уволил руководство Нацполиции Виннитчины из-за убийства полицейскими активиста.