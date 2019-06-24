Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета и назначил главным Арахамию

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестиционного совета и назначил его секретарем Давида Арахамию.

Об этом говорится в указе №423 от 21 июня, передают Українськi Новини.

Зеленский исключил должность председателя Верховной Рады из инвестсовета и утвердил его новый состав из 29 человек.

Как сообщали Українські Новини, волонтер и предприниматель Давид Арахамия, известный под псевдонимом Давид Браун и который в списке партии "Слуга народа" находится под пятым номером заявил, что $1 млн сделать $10 млн - или уйдет в отставку.

Партия Президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" раскрыла, кото вошел в список ее кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля после роспуска парламента.