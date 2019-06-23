Літак з двома пілотами на борту впав і загорівся під Полтавою

У неділю, 23 червня, у Полтавській області поблизу села Млини Лохвицького району впав літак АН-2 з двома пілотами на борту. Літак загорівся, але пілоти встигли евакуюватися самостійно.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС Полтавської області, передають Українські Новини.\r\nАварія сталася о 9:54, коли літак почав горіти в результаті падіння. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу о 10:16, а об 11:00 ліквідували.\r\n\r\nПілоти літака, які евакуювалися до прибуття рятувальників, були доставлені в районний лікувальний заклад.\r\nЗа попередньою інформацією, літак летів на обприскування сільськогосподарських посівів.\r\nГоріння літака. Фото: ДСНС\r\nДля ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.\r\nПричини авіаційної події встановлюють слідчі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві літак упав в озеро у Святошинському районі. Поліція почала розслідувати падіння літака в озеро в Києві.\r\nРаніше у США літак з людьми на борту впав у річку при посадці.