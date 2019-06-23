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23 червня 2019, неділя, 23:53 9
Події 2019-06-24T00:30:01+03:00
Українські Новини
Літак з двома пілотами на борту впав і загорівся під Полтавою

Літак з двома пілотами на борту впав і загорівся під Полтавою

Горіння літака. Фото: ДСНС
Горіння літака. Фото: ДСНС

У неділю, 23 червня, у Полтавській області поблизу села Млини Лохвицького району впав літак АН-2 з двома пілотами на борту. Літак загорівся, але пілоти встигли евакуюватися самостійно.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС Полтавської області, передають Українські Новини.

Аварія сталася о 9:54, коли літак почав горіти в результаті падіння. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу о 10:16, а об 11:00 ліквідували.

Пілоти літака, які евакуювалися до прибуття рятувальників, були доставлені в районний лікувальний заклад.

За попередньою інформацією, літак летів на обприскування сільськогосподарських посівів.

Горіння літака. Фото: ДержнсГоріння літака. Фото: ДСНС

Для ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Причини авіаційної події встановлюють слідчі.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві літак упав в озеро у Святошинському районі. Поліція почала розслідувати падіння літака в озеро в Києві.

Раніше у США літак з людьми на борту впав у річку при посадці.

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Горіння літака. Фото: ДСНС
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