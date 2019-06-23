ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Верховної Ради від політичної партії "Рух нових сил" колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\n"Розглянувши відповідні документи, комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів у народні депутати України, висунутих зазначеною політичною партією в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019. Також відмовлено в реєстрації Богомазову П. С. представником зазначеної політичної партії у ЦВК з правом дорадчого голосу", - сказано в ньому.\r\nПри розгляді цього питання комісія зазначила, що позачергові вибори депутатів призначено на 21 липня указом Президента від 21 травня і, отже, рада партії "Рух нових сил" не могла розглядати питання 8 травня.\r\nКомісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду партії 10 червня, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів в одномандатних виборчих округах відбулося у порушення вимог статуту цієї партії.\r\nТакож прийнято рішення направити в Національну поліцію копію цієї постанови та копії протоколу засідання ради політичної партії для здійснення перевірки та в разі необхідності вжиття передбачених законодавством заходів реагування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 червня Печерський районний суд Києва встановив факт безперервного проживання колишнього президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі в Україні протягом 5 років.\r\nДаний юридичний факт був необхідною умовою для реєстрації Саакашвілі кандидатом у депутати Верховної Ради.\r\nРаніше Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий очолили список "Руху нових сил". Також Саакашвілі став на військовий облік у військкоматі.