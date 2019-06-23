ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Верховної Ради від політичної партії "Рух нових сил" колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"Розглянувши відповідні документи, комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів у народні депутати України, висунутих зазначеною політичною партією в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019. Також відмовлено в реєстрації Богомазову П. С. представником зазначеної політичної партії у ЦВК з правом дорадчого голосу", - сказано в ньому.

При розгляді цього питання комісія зазначила, що позачергові вибори депутатів призначено на 21 липня указом Президента від 21 травня і, отже, рада партії "Рух нових сил" не могла розглядати питання 8 травня.

Комісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду партії 10 червня, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів в одномандатних виборчих округах відбулося у порушення вимог статуту цієї партії.

Також прийнято рішення направити в Національну поліцію копію цієї постанови та копії протоколу засідання ради політичної партії для здійснення перевірки та в разі необхідності вжиття передбачених законодавством заходів реагування.

Як повідомляли Українські Новини, 21 червня Печерський районний суд Києва встановив факт безперервного проживання колишнього президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі в Україні протягом 5 років.

Даний юридичний факт був необхідною умовою для реєстрації Саакашвілі кандидатом у депутати Верховної Ради.

Раніше Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий очолили список "Руху нових сил". Також Саакашвілі став на військовий облік у військкоматі.