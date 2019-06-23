В Киеве критически загрязнен воздух из-за жары: в ГосЧС сообщили, когда дышать станет безопаснее

Из-за погодных условий, которые наблюдались в Киеве с 10 по 20 июня, происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, которое продолжается, но спадет в последние дни июня.\r\nОб этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.\r\nТак, середине июня в Киеве наблюдалась сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, имеющиеся в приземном слое воздуха задерживающих слоев, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями, сообщают спасатели со ссылкой на Укргидрометцетр.\r\n"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу)", - сказано в сообщении.\r\nПри этом за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта.\r\n"В течение 22-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится", - предупреждают спасатели.\r\nОтмечается, что улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве из-за жары уровень загрязнения воздуха вырос до предельно допустимого.\r\nТем временем рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.