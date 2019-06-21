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21 июня 2019, пятница, 11:50 176
Общество 2019-06-21T11:50:50+03:00
Українські Новини
В Киеве из-за жары уровень загрязнения воздуха вырос до предельно допустимого

В Киеве из-за жары уровень загрязнения воздуха вырос до предельно допустимого

Уровень загрязнения воздуха в Киеве вырос из-за жары. Фото: Kolomiiets Dmytro
Уровень загрязнения воздуха в Киеве вырос из-за жары. Фото: Kolomiiets Dmytro

Метеорологические условия в Киеве в последние дни способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 21 июня.

Отмечается, что по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 24 июня", – говорится в сообщении.

Раньше Українські Новини писали, как действовать в условиях заставшей врасплох грозы.

Тем временем воздух в Киеве становится все опаснее из-за жары: критические районы и когда спадет загрязнение.

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