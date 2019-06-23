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23 червня 2019, неділя, 21:24 24
Силові структури 2019-06-23T23:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві критично забруднене повітря через спеку: в ДСНС повідомили, коли дихати стане безпечніше

У Києві критично забруднене повітря через спеку: в ДСНС повідомили, коли дихати стане безпечніше

Забруднення повітря. Фото: ДСНС
Забруднення повітря. Фото: ДСНС

Через погодні умови, які спостерігалися в Києві з 10 по 20 червня, відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря, яке триває, але спаде в останні дні червня.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

Так, у середині червня в Києві спостерігалася суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявні в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами, повідомляють рятувальники з посиланням на Укргідрометцетр.

"Починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду. Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю)", - сказано в повідомленні.

При цьому за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважний вплив автотранспорту.

"Протягом 22-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться", - попереджають рятувальники.

Наголошується, що поліпшення ситуації очікується в останні дні червня.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві через спеку рівень забруднення повітря зріс до гранично допустимого.

Тим часом робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.

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