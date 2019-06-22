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22 июня 2019, суббота, 15:13 61
Президент 2019-06-22T16:30:02+03:00
Українські Новини
Война не должна стать привычным явлением для следующих поколений, - Зеленский

Война не должна стать привычным явлением для следующих поколений, - Зеленский

День скорби. Фото: Facebook / Владимир Зеленский.
День скорби. Фото: Facebook / Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо делать все для того, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Вторая мировая, что ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - сказал он.

В этот день, 22 июня 1941 года, состоялась бомбардировка Киева.

В День скорби и памяти жертв войны в Украине Зеленский отметил, что современники должны помнить подвиг тех, кто защищал страну, и приложить усилия, чтобы война не стала привычной.

Как сообщали Українськi Новини, "КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства" в Киеве.

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