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23 червня 2019, неділя, 20:58 6
Силові структури 2019-06-23T20:58:01+03:00
Українські Новини
Під низкою обстрілів на Донбасі двоє військових отримали поранення

Під низкою обстрілів на Донбасі двоє військових отримали поранення

ООС.
ООС.

Бойовики 12 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у неділю, 2 військовослужбовців поранено.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню", - сказано в ньому.

Бойовики вели обстріл із мінометів великого калібру, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

У районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 6 обстрілів.

Ще 6 обстрілів бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

У результаті обстрілу поранено 2 військових.

Об'єднані сили відповіли вогнем на провокації супротивника, втрати бойовиків уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі у День скорботи відбулося загострення: 1 воїн загинув, 8 поранених. Раніше бойовики 25 разів відкривали вогонь по українських військових, поранені четверо окупантів.

Тим часом президент Володимир Зеленський вважає, що необхідно робити все для того, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.

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