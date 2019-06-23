У Києві пройшла хода на підтримку ЛГБТ: яскраві фото KyivPride

Понад 2,5 тис. осіб завершили ходу на підтримку ЛГБТ в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

10:50 колона дійшла до станції метро "Театральна, де і було завершено ходу.

Колона пройшла по вул. Володимирською, бульваром Тараса Шевченка, звернула на вул. Терещенківську і спустилася по вул. Л. Толстого, де повернула на вул. Пушкінську.

Її супроводжували колони правоохоронців з 2 сторін і противники акції з плакатами "Содом - дорога в пекло".

Учасники "Маршу рівності" скандували: "Ні - насильству, так - права", "Права людини - понад усе", "Наша традиція - це свобода", "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

Також активісти вимагали свободу українським в'язням в Росії Олегу Сенцову і Олександру Кольченку.

Коли колона проходила по вул. Терешенківській, біля парку Шевченка прогримів вибух, при цьому марш не зупинявся, постраждалих не було помічено.

Інших затримань або подій, крім спроби зриву заходу на початку ходи, під час "Маршу рівності" не помічено.