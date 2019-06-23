У Києві пройшла хода на підтримку ЛГБТ: яскраві фото KyivPride

Понад 2,5 тис. осіб завершили ходу на підтримку ЛГБТ в Києві.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\n10:50 колона дійшла до станції метро "Театральна, де і було завершено ходу.\r\nКолона пройшла по вул. Володимирською, бульваром Тараса Шевченка, звернула на вул. Терещенківську і спустилася по вул. Л. Толстого, де повернула на вул. Пушкінську.\r\nЇї супроводжували колони правоохоронців з 2 сторін і противники акції з плакатами "Содом - дорога в пекло".\r\nУчасники "Маршу рівності" скандували: "Ні - насильству, так - права", "Права людини - понад усе", "Наша традиція - це свобода", "Бунтуй, кохай, права не віддавай".\r\nТакож активісти вимагали свободу українським в'язням в Росії Олегу Сенцову і Олександру Кольченку.\r\nКоли колона проходила по вул. Терешенківській, біля парку Шевченка прогримів вибух, при цьому марш не зупинявся, постраждалих не було помічено.\r\nІнших затримань або подій, крім спроби зриву заходу на початку ходи, під час "Маршу рівності" не помічено.\r\n[gallery-6041]\r\nЯк повідомляли Українські Новини, організація "Київпрайд" заявила, що в ході в Києві 23 червня взяли участь 8 тис. осіб.\r\nВодночас за даними Нацполіції, на акцію проти Маршу рівності у неділю планували пронести екскременти розфасовані у презервативи.\r\nВолодимир Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Національну поліцію забезпечити його мирне проведення.