підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
23 червня 2019, неділя, 15:59 58
Життя 2019-06-23T18:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві пройшла хода на підтримку ЛГБТ: яскраві фото KyivPride

У Києві пройшла хода на підтримку ЛГБТ: яскраві фото KyivPride

Понад 2,5 тис. осіб завершили ходу на підтримку ЛГБТ в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

10:50 колона дійшла до станції метро "Театральна, де і було завершено ходу.

Колона пройшла по вул. Володимирською, бульваром Тараса Шевченка, звернула на вул. Терещенківську і спустилася по вул. Л. Толстого, де повернула на вул. Пушкінську.

Її супроводжували колони правоохоронців з 2 сторін і противники акції з плакатами "Содом - дорога в пекло".

Учасники "Маршу рівності" скандували: "Ні - насильству, так - права", "Права людини - понад усе", "Наша традиція - це свобода", "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

Також активісти вимагали свободу українським в'язням в Росії Олегу Сенцову і Олександру Кольченку.

Коли колона проходила по вул. Терешенківській, біля парку Шевченка прогримів вибух, при цьому марш не зупинявся, постраждалих не було помічено.

Інших затримань або подій, крім спроби зриву заходу на початку ходи, під час "Маршу рівності" не помічено.

"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/bykvu
"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/bykvu
"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/oksanarage/
"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/oksanarage/
"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/vgorode.ua
"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/vgorode.ua
"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/vgorode.ua
"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/vgorode.ua
"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/lo.ra.croft
"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/lo.ra.croft
"Марші рівності" в Києві. Фото: instagram.com/lo.ra.croft
"Марші рівності" в Києві. Фото:instagram.com/sohowrubuddy

Як повідомляли Українські Новини, організація "Київпрайд" заявила, що в ході в Києві 23 червня взяли участь 8 тис. осіб.

Водночас за даними Нацполіції, на акцію проти Маршу рівності у неділю планували пронести екскременти розфасовані у презервативи.

Володимир Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Національну поліцію забезпечити його мирне проведення.

Більше новин про: ЛГБТ Фоторепортаж прайд ЛГБТ-спільнота Марш рівності КиївПрайд

Архів
Новини
ПЦУ відсторонила двох священиків через підтримку Філарета 18:10 Документ
У Полтавській області в магазині поліцейські побили чоловіка 17:41
У Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.info
У Дніпрі в кабінці на колесі огляду провалилося дно 17:09
Активісти в Німеччині. Фото: instagram/youthforclimate_toulouse
Фото дня: у Німеччині екоактивісти взяли штурмом шахту 16:47
На Донеччині працівники шахти зупинили видобуток вугілля 16:18
більше новин
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
Колишня дружина нардепа Чекіти заявила, що голова окружкому в окрузі, де балотується її екс-чоловік, – його нова громадянська дружина 14:17
Видалити волосся і помитися: Супрун розповіла, як запобігти неприємному запаху поту в спеку 23:50
Голова Ради суддів Ткачук заявив про тиск Адміністрації Президента 18:37
Третьяков закликав партію "Слуга Народу" разом боротися з чорними технологіями на окрузі 11:28
більше новин
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
Сьогодні відбудеться прощання з Тимчуком 10:01
В Івано-Франківській області у зупинку вдарила блискавка, загинули троє осіб 09:13
"Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві 11:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok