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23 июня 2019, воскресенье, 15:25 244
Силовые структуры 2019-06-23T15:34:35+03:00
Українські Новини
За пост в Facebook об ЛГБТ против заммэра Сум открыли уголовное дело

За пост в Facebook об ЛГБТ против заммэра Сум открыли уголовное дело

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении заместителя мэра Сум Максима Галицкого из-за его высказываний в адрес участников "Марша равенства".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, передают Українськi Новини.

"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Facebook выразил свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях. По факту подобных высказываний начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены 23 июня по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями", - написала она.

По ее словам, следствие поручено Главному управлению Нацполиции в Сумской области.

Как сообщали Українськi Новини, общественная организация "КиевПрайд" заявляет, что в шествии в поддержку ЛГБТ в Киеве 23 июня приняли участие 8 тыс. человек.

В то же время Нацполиция заяивла, что на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты,расфасованные по презервативах.

Владимир Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Нацполицию обеспечить его мирное проведение.

Больше новостей о: Уголовное дело ЛГБТ-сообщество Протесты против ЛГБТ Максим Галицкий

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