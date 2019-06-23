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23 червня 2019, неділя, 15:25 36
Силові структури 2019-06-23T18:30:02+03:00
Українські Новини
За пост у Facebook про ЛГБТ проти заступника мера Сум відкрили кримінальну справу

За пост у Facebook про ЛГБТ проти заступника мера Сум відкрили кримінальну справу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо заступника мера Сум Максима Галицького через його висловлювання на адресу учасників "Маршу рівності".

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко, передають Українські Новини.

"Один із заступників Сумського міського голови напередодні проведення "Маршу рівності" на підтримку ЛГБТ-спільноти на своїй сторінці у Facebook висловив своє бачення цієї події, зокрема, зазначив, що хотів би бачити таких осіб у концтаборах. За фактом подібних висловлювань розпочато кримінальне провадження. Відомості до ЄРДР внесено 23 червня по 1 ч. ст. 161 КК України умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їх переконаннями", - написала вона.

За її словами, слідство доручено Головному управлінню Нацполиции в Сумській області.

Як повідомляли Українські Новини, громадська організація "Київпрайд" заявляє, що у ході на підтримку ЛГБТ в Києві 23 червня взяли участь 8 тис. людей.

Водночас Нацполіція заяивла, що на акцію проти Маршу рівності у неділю планували пронести екскременти розфасовані в презервативи.

Володимир Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Нацполіцію забезпечити його мирне проведення.

Більше новин про: ЛГБТ Кримінальне провадження ЛГБТ-спільнота Максим Галицький

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