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23 июня 2019, воскресенье, 11:50 1153
Жизнь 2019-06-23T11:50:51+03:00
Українські Новини
Ураган идет на Киев и область: объявлен желтый уровень опасности

Ураган идет на Киев и область: объявлен желтый уровень опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о грозе, граде и шквалах на территории Киевской области 23 июня.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 23 июня грозы, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, палящий зной схлестнется с грозами и шквалами: синоптик дала прогноз на выходные и неделю.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

 

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