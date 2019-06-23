Ураган идет на Киев и область: объявлен желтый уровень опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о грозе, граде и шквалах на территории Киевской области 23 июня.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 23 июня грозы, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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