Ураган идет на Киев и область: объявлен желтый уровень опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о грозе, граде и шквалах на территории Киевской области 23 июня.\r\nОб этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.\r\n"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 23 июня грозы, местами шквалы 15-20 м\/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, палящий зной схлестнется с грозами и шквалами: синоптик дала прогноз на выходные и неделю.\r\nРанее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.\r\n