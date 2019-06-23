Робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35

24 червня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, тільки у Волинській області без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+19 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, місцями гроза, температура вночі +9...+14 градусів , вдень +15...+20 градусів.

На курортах Карпатського регіону місцями короткочасний дощ, гроза. Температура в Моршині вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+ 26 градусів, у Трускавці та Сваляві вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, тільки в Сумській області без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, удень +26...+34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +28...+35 градусів.На півдні України мінлива хмарність, без опадів, лише вдень в Одеській області місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +29...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+34 градуси.

У Ялті вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +29...+31 градус.

23 червня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +24...+28 градусів; у Дніпрі в межах Києва +26 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про грозу, град та шквали на території Київської області 23 червня.

Тим часом, палюча спеку схлестнется з грозами та шквалами: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.