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23 червня 2019, неділя, 08:15 16
Силові структури 2019-06-23T09:15:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі в День скорботи відбулося загострення: 1 воїн загинув, 8 поранених

На Донбасі в День скорботи відбулося загострення: 1 воїн загинув, 8 поранених

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

За минулу добу бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, з них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 8 отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Об'єднаних сил.

"В ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного поста в районі населеного пункту Оленьовка підірвався на вибуховому пристрої і загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади", – сказано в повідомленні штабу.

Внаслідок інтенсивного обстрілу, який вели бойовики, українські військові не змогли забрати тіло.

"Черговими вогневими засобами був відкритий вогонь, супротивник зазнав втрат. Тривають заходи по поверненню тіла загиблого воїна", – додала прес-служба.

"Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 21 раз обстріляв позиції ОС: поблизу Водяного, у районі Старогнатівки, поблизу Широкиного, околиці Красногорівки, поблизу Гнутового, у районі Павлополя, поблизу Новотроїцького, околиці Лебединського, біля Опитного, поблизу Авдіївки та Пісок.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 10 разів: у районі Піщаного, околиці Південного, поблизу Новолуганського, околиці Майорська, поблизу Зайцевого, біля Новоолександрівки.

"За даними розвідки, 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину", - йдеться у звіті.

Від початку поточної доби окупанти три рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.

"В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: біля Павлополя - з міномета калібру 120 мм

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції ОС: околиці Шумів - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; біля Південного - з автоматичних гранатометів", - підкреслили в прес-центрі.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями".

Тим часом на Донбасі 19 червня загинув боєць ЗСУ, ще один поранений.

У той же час, Президент Володимир Зеленський вважає, що необхідно робити все для того, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.

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