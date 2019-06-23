На Донбасі в День скорботи відбулося загострення: 1 воїн загинув, 8 поранених

За минулу добу бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, з них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 8 отримали поранення.\r\nПро це йдеться у повідомленні прес-центру Об'єднаних сил.\r\n"В ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного поста в районі населеного пункту Оленьовка підірвався на вибуховому пристрої і загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади", – сказано в повідомленні штабу.\r\nВнаслідок інтенсивного обстрілу, який вели бойовики, українські військові не змогли забрати тіло.\r\n"Черговими вогневими засобами був відкритий вогонь, супротивник зазнав втрат. Тривають заходи по поверненню тіла загиблого воїна", – додала прес-служба.\r\n"Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 21 раз обстріляв позиції ОС: поблизу Водяного, у районі Старогнатівки, поблизу Широкиного, околиці Красногорівки, поблизу Гнутового, у районі Павлополя, поблизу Новотроїцького, околиці Лебединського, біля Опитного, поблизу Авдіївки та Пісок.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 10 разів: у районі Піщаного, околиці Південного, поблизу Новолуганського, околиці Майорська, поблизу Зайцевого, біля Новоолександрівки.\r\n"За даними розвідки, 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину", - йдеться у звіті.\r\nВід початку поточної доби окупанти три рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.\r\n"В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: біля Павлополя - з міномета калібру 120 мм\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції ОС: околиці Шумів - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; біля Південного - з автоматичних гранатометів", - підкреслили в прес-центрі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями".\r\nТим часом на Донбасі 19 червня загинув боєць ЗСУ, ще один поранений.\r\nУ той же час, Президент Володимир Зеленський вважає, що необхідно робити все для того, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.