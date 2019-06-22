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22 червня 2019, субота, 23:15 5
Світ 2019-06-22T23:19:22+03:00
Українські Новини
У Грузії поновилася акція протесту, вимагають відставки глави МВС

У Грузії поновилася акція протесту, вимагають відставки глави МВС

Протести в Грузії.
Протести в Грузії.

В Тбілісі перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі поновилася акція протесту, учасники акції вимагають відставки голови МВС Грузії і звільнення учасників акції, затриманих раніше.

Як повідомляє "Грузія Онлайн", також учасники акції вимагають покарання тих поліцейських, які "жорстоко розправилися з людьми".

Участь в акції приймають члени "Національного руху", лідери "Європейської Грузії" і опозиційні депутати.

"Вимоги незмінні – затримані повинні бути звільнені і для цього дається термін до кінця дня", - заявив спікер акції Міша Мшвілдадзе.

Крім того, учасники акції вимагають проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.

На місці події мобілізовані правоохоронці, проспект Руставелі в даний час не перекритий.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 20 червня, в Грузії почалися масові протести через участь російської парламентської делегації в 26-й Міжпарламентської асамблеї Православ'я (МАП). Невдоволення громадськості викликав той факт, що ведучий сесії депутат російської Думи Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії. Це було сприйнято багатьма громадянами Грузії, як образа - на тлі прогресуючої російської військової окупації. Після цього російській делегації довелося терміново покинути країну в супроводі охорони у зв'язку з розпочатими в Грузії акціями протесту проти їх перебування в країні.

Тим часом, Росія звинуватила українського депутата в підбурюванні протесту в Тбілісі і образу Путіна. Раніше грузинські прикордонники через росіян перейшли на посилений режим роботи.

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