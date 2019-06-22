У Грузії поновилася акція протесту, вимагають відставки глави МВС

\r\nВ Тбілісі перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі поновилася акція протесту, учасники акції вимагають відставки голови МВС Грузії і звільнення учасників акції, затриманих раніше.\r\nЯк повідомляє "Грузія Онлайн", також учасники акції вимагають покарання тих поліцейських, які "жорстоко розправилися з людьми".\r\nУчасть в акції приймають члени "Національного руху", лідери "Європейської Грузії" і опозиційні депутати.\r\n"Вимоги незмінні – затримані повинні бути звільнені і для цього дається термін до кінця дня", - заявив спікер акції Міша Мшвілдадзе.\r\nКрім того, учасники акції вимагають проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.\r\nНа місці події мобілізовані правоохоронці, проспект Руставелі в даний час не перекритий.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер, 20 червня, в Грузії почалися масові протести через участь російської парламентської делегації в 26-й Міжпарламентської асамблеї Православ'я (МАП). Невдоволення громадськості викликав той факт, що ведучий сесії депутат російської Думи Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії. Це було сприйнято багатьма громадянами Грузії, як образа - на тлі прогресуючої російської військової окупації. Після цього російській делегації довелося терміново покинути країну в супроводі охорони у зв'язку з розпочатими в Грузії акціями протесту проти їх перебування в країні.\r\nТим часом, Росія звинуватила українського депутата в підбурюванні протесту в Тбілісі і образу Путіна. Раніше грузинські прикордонники через росіян перейшли на посилений режим роботи.\r\n