подписаться на рассылку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
22 июня 2019, суббота, 22:15 121
Верховная Рада и партии 2019-06-22T22:18:43+03:00
Українські Новини
"За оккупацию": Активист "Голоса" призвал добавлять в ресторанах 20% к счету русскоязычных клиентов

"За оккупацию": Активист "Голоса" призвал добавлять в ресторанах 20% к счету русскоязычных клиентов

Из солидарности с грузинами, которые решили прибалять к счету россиянам 20% стоимости заказа в кафе и ресторанах, украинские рестораны и кафе призывают добавлять 20% к счету русскоязычных клиетов.

Об этом активист от партии Святослава Вакарчука "Голос" Сергей Цыгипа написал у себя в Facebook.

"Берем пример с грузин: рестораны Тбилиси приняли совместное решение! Теперь для всех тех, кто в ресторанах заговорит на русском и потребует русскоязычное меню, в счет добавится 20% за оккупацию", - написал он.

Напомним, рестораторы из Москвы сделали грузинам скидку в ответ на прибавку к счету россиянам в Грузии.

"Несколько кафе и ресторанов в Батуми и Тбилиси приняли решение добавлять в счет российским туристам 20% суммы сверх заказа. "Платов Паб" принял особые контрмеры. Сегодня и завтра мы делаем скидку в 25% всем владельцам грузинских паспортов. Если кто-то в мире множит зло, наша задача сделать еще больше добра", - сказано в Instagram-записи паба.

Тем временем, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые протесты  из-за участия российской парламентской делегации в 26-й Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Недовольство общественности вызвал тот факт, что ведущий сессии депутат российской Думы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии. Это было воспринято многими гражданами Грузии, как оскорбление - на фоне длящейся российской военной оккупации. После этого российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.

Грузинские пограничники из-за россиян перешли на усиленный режим работы.

Больше новостей о: Активист Россия-Грузия партия "Голос" Сергей Цыгипа

Архив
Новости
"За оккупацию": Активист "Голоса" призвал добавлять в ресторанах 20% к счету русскоязычных клиентов 22:15
Косуля в Зпорожье. Скриншот видео.
В центре Запорожья бегала дикая косуля 21:45
Чемпионы Билодид и Зантарая. Фото: НОК Украины
Видео дня: Украинские дзюдоисты Билодид и Зантарая выиграли "золото" на Европейских играх-2019 21:16
Испытания
В Украине успешно испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун" 20:45
В День скорби и памяти жертв войны боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, есть потери 20:15
больше новостей
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
Удалить волосы и помыться: Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота в жару 23:50
Россию обязали заплатить украинке за аннексию Крыма 18:06
Могу покрасить ларек или два: Коломойский ответил на планы Зеленского по восстановлению Донбасса 23:20
В центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие 16:15
больше новостей
Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект 20:30
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции 15:30
Удалить волосы и помыться: Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота в жару 23:50
Павел Демчина. Фото: fakty.ictv.ua
СБУ против НАБУ: Демчина проиграл суд Сытнику 17:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok