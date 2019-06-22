Из солидарности с грузинами, которые решили прибалять к счету россиянам 20% стоимости заказа в кафе и ресторанах, украинские рестораны и кафе призывают добавлять 20% к счету русскоязычных клиетов.

Об этом активист от партии Святослава Вакарчука "Голос" Сергей Цыгипа написал у себя в Facebook.

"Берем пример с грузин: рестораны Тбилиси приняли совместное решение! Теперь для всех тех, кто в ресторанах заговорит на русском и потребует русскоязычное меню, в счет добавится 20% за оккупацию", - написал он.

Напомним, рестораторы из Москвы сделали грузинам скидку в ответ на прибавку к счету россиянам в Грузии.

"Несколько кафе и ресторанов в Батуми и Тбилиси приняли решение добавлять в счет российским туристам 20% суммы сверх заказа. "Платов Паб" принял особые контрмеры. Сегодня и завтра мы делаем скидку в 25% всем владельцам грузинских паспортов. Если кто-то в мире множит зло, наша задача сделать еще больше добра", - сказано в Instagram-записи паба.

Тем временем, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые протесты из-за участия российской парламентской делегации в 26-й Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Недовольство общественности вызвал тот факт, что ведущий сессии депутат российской Думы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии. Это было воспринято многими гражданами Грузии, как оскорбление - на фоне длящейся российской военной оккупации. После этого российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.

Грузинские пограничники из-за россиян перешли на усиленный режим работы.