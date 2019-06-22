З солідарності з грузинами, які вирішили прибалять до рахунку росіянам 20% вартості замовилення у кафе і ресторанах, українські ресторани та кафе закликають додавати 20% до рахунку російськомовних клієнтів.

Про це активіст від партії Святослава Вакарчука "Голос" Сергій Цигіпа написав у себе в Facebook.

"Беремо приклад з грузин: ресторани Тбілісі прийняли спільне рішення! Тепер для всіх тих, хто в ресторанах заговорить російською і зажадає російськомовне меню, в рахунок додасться 20% за окупацію", - написав він.

Нагадаємо, ресторатори з Москви зробили грузинам знижку у відповідь на надбавку до рахунку росіянам в Грузії.

"Кілька кафе і ресторанів в Батумі і Тбілісі прийняли рішення додавати в рахунок російським туристам 20% суми понад замовлення. "Платов Паб" прийняв особливі контрзаходи. Сьогодні і завтра ми робимо знижку в 25% всім власникам грузинських паспортів. Якщо хто-то в світі множить зло, наше завдання зробити ще більше добра", - сказано в Instagram-запису пабу.

Тим часом, у четвер, 20 червня, в Грузії почалися масові протести через участь російської парламентської делегації в 26-й Міжпарламентської асамблеї Православ'я (МАП). Невдоволення громадськості викликав той факт, що ведучий сесії депутат російської Думи Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії. Це було сприйнято багатьма громадянами Грузії, як образа - на тлі прогресуючої російської військової окупації. Після цього російській делегації довелося терміново покинути країну в супроводі охорони у зв'язку з розпочатими в Грузії акціями протесту проти їх перебування в країні.

Грузинські прикордонники через росіян перейшли на посилений режим роботи.