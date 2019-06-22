В День скорби и памяти жертв войны боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, есть потери

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 22 июня, 1 военный ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, боевики обстреливали позиции сил ООС с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций ООС, из них: дважды вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Широкино - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; окраину Красногоровки - из 120 мм миномета и автоматического гранатомета; Гнутово, - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Новотроицкое - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Песчаного - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; населенный пункт Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новолуганское - из крупнокалиберного пулемета.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами".

Тем временем на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.

В то же время, Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо делать все для того, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.