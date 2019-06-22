В День скорби и памяти жертв войны боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, есть потери

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 22 июня, 1 военный ранен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, боевики обстреливали позиции сил ООС с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\n"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций ООС, из них: дважды вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Широкино - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; окраину Красногоровки - из 120 мм миномета и автоматического гранатомета; Гнутово, - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Новотроицкое - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Песчаного - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; населенный пункт Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новолуганское - из крупнокалиберного пулемета.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами".\r\nТем временем на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.\r\nВ то же время, Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо делать все для того, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.