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22 червня 2019, субота, 20:15 15
Силові структури 2019-06-22T21:30:02+03:00
Українські Новини
В День скорботи і пам'яті жертв війни бойовики 11 раз обстріляли позиції ЗСУ, є втрати

В День скорботи і пам'яті жертв війни бойовики 11 раз обстріляли позиції ЗСУ, є втрати

Бойовики 11 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 22 червня, 1 військовий поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, бойовики обстрілювали позиції сил ООС з застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання" Схід "противник зробив 8 обстрілів позицій ООС, з них: двічі поблизу населеного пункту Водяне - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі Старогнатівки - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; Широкиного - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; околиці Красногоровки - з 120 мм міномета і автоматичного гранатомета; Гнутового, - зі станкового протитанкового гранатоме та поблизу населеного пункту Павлопіль - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; Новотроїцького - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстрілу позицій Об'єднаних сил: поблизу Піщаного - з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Новолуганське - з великокаліберного кулемета.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями".

Тим часом на Донбасі 19 червня загинув боєць ЗСУ, ще один поранений.

У той же час, Президент Володимир Зеленський вважає, що необхідно робити все для того, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.

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