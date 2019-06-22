В День скорботи і пам'яті жертв війни бойовики 11 раз обстріляли позиції ЗСУ, є втрати

Бойовики 11 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 22 червня, 1 військовий поранений.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, бойовики обстрілювали позиції сил ООС з застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\n"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання" Схід "противник зробив 8 обстрілів позицій ООС, з них: двічі поблизу населеного пункту Водяне - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі Старогнатівки - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; Широкиного - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; околиці Красногоровки - з 120 мм міномета і автоматичного гранатомета; Гнутового, - зі станкового протитанкового гранатоме та поблизу населеного пункту Павлопіль - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; Новотроїцького - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстрілу позицій Об'єднаних сил: поблизу Піщаного - з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Новолуганське - з великокаліберного кулемета.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями".\r\nТим часом на Донбасі 19 червня загинув боєць ЗСУ, ще один поранений.\r\nУ той же час, Президент Володимир Зеленський вважає, що необхідно робити все для того, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.