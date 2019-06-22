В субботу на Донбассе под обстрелом боевиков был ранен украинский воин

После ранения четырех оккупантов в пятницу, 21 июня, украинский военнослужащий был ранен вследствие обстрела боевиками позиций подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

С начала текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранение и в настоящее время пребывает в медицинском учреждении. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сказано в нем.

Всего с начала суток боевики уже 9 раз обстреляли позиции сил ООС.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами".

Тем временем на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.