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22 июня 2019, суббота, 14:45 17
Силовые структуры 2019-06-22T14:45:40+03:00
Українські Новини
В субботу на Донбассе под обстрелом боевиков был ранен украинский воин

В субботу на Донбассе под обстрелом боевиков был ранен украинский воин

После ранения четырех оккупантов в пятницу, 21 июня, украинский военнослужащий был ранен вследствие обстрела боевиками позиций подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

С начала текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранение и в настоящее время пребывает в медицинском учреждении. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сказано в нем.

Всего с начала суток боевики уже 9 раз обстреляли позиции сил ООС.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами".

Тем временем на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.

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