В субботу на Донбассе под обстрелом боевиков был ранен украинский воин

После ранения четырех оккупантов в пятницу, 21 июня, украинский военнослужащий был ранен вследствие обстрела боевиками позиций подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.\r\nС начала текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранение и в настоящее время пребывает в медицинском учреждении. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сказано в нем.\r\nВсего с начала суток боевики уже 9 раз обстреляли позиции сил ООС.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами".\r\nТем временем на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.