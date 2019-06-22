Метро изменит работу из-за КиевПрайда: центральные станции закроют на вход и выход

На выходных 22-23 июня в Киеве из-за проведения КиевПрайда изменится работа не только наземного транспорта, но и станций метрополитена "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Театральная". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 18:00 22 июня до окончания работы на вход/выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (станции будут работать в режиме пересадочного узла).

Также 23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок).

Кроме того, с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию ​​метро "Театральная" (будут работать в режиме пересадочного узла).

Отмечается, что 23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Как сообщали Українські Новини, центр Киева частично перекроют из-за проведения КиевПрайда на этих выходных. Перекрытие коснется таких улиц Как Крещатик, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Владимирская.

Тем временем, "КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства" в Киеве.