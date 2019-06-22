Метро изменит работу из-за КиевПрайда: центральные станции закроют на вход и выход

На выходных 22-23 июня в Киеве из-за проведения КиевПрайда изменится работа не только наземного транспорта, но и станций метрополитена "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Театральная". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.\r\nС 18:00 22 июня до окончания работы на вход\/выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (станции будут работать в режиме пересадочного узла).\r\nТакже 23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход\/выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок).\r\nКроме того, с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход\/выход закроют также станцию метро "Театральная" (будут работать в режиме пересадочного узла).\r\nОтмечается, что 23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.\r\nКак сообщали Українські Новини, центр Киева частично перекроют из-за проведения КиевПрайда на этих выходных. Перекрытие коснется таких улиц Как Крещатик, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Владимирская.\r\nТем временем, "КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства" в Киеве.