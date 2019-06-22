У Києві в Будинку офіцерів відбулося прощання з Тимчуком

Сьогодні, 22 червня, в Києві в Будинку Офіцерів попрощалися з депутатом Дмитром Тимчуком, котрого поховають сьогодні в Житомирській області. Про це повідомляє Інформатор.\r\nТак, повідомляється, що до Будинку офіцерів на траурну церемонію прийшли попрощатися близькі, колеги та небайдужі громадяни.\r\nНаголошується, що прощальна церемонія почалася о 10:00.\r\nТакож відомо, що попрощатися з депутатом також прийшли голова ВР Андрій Парубій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, міністр освіти Лілія Гриневич та екс-секретар РНБО Олександр Турчинов.\r\nПарубій в Будинку офіцерів прощається з Тимчуком. Фото: Інформатор\r\nЛілія Гриневич на церемонії прощання з Тимчуком. Фото: Інформатор\r\nЯк повідомляли Українські Новини, похорон Дмитра Тимчука відбудуться 22 червня у Бердичеві Житомирської області, на його батьківщині.\r\nТим часом Нацполиция почала розслідувати загибель депутата Тимчука як вбивство.\r\nРаніше стало відомо, що Тимчук під час загибелі був у тверезому стані.