У Києві в Будинку офіцерів відбулося прощання з Тимчуком

Сьогодні, 22 червня, в Києві в Будинку Офіцерів попрощалися з депутатом Дмитром Тимчуком, котрого поховають сьогодні в Житомирській області. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що до Будинку офіцерів на траурну церемонію прийшли попрощатися близькі, колеги та небайдужі громадяни.

Наголошується, що прощальна церемонія почалася о 10:00.

Також відомо, що попрощатися з депутатом також прийшли голова ВР Андрій Парубій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, міністр освіти Лілія Гриневич та екс-секретар РНБО Олександр Турчинов.

Парубій в Будинку офіцерів прощається з Тимчуком. Фото: Інформатор

Лілія Гриневич на церемонії прощання з Тимчуком. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, похорон Дмитра Тимчука відбудуться 22 червня у Бердичеві Житомирської області, на його батьківщині.

Тим часом Нацполиция почала розслідувати загибель депутата Тимчука як вбивство.

Раніше стало відомо, що Тимчук під час загибелі був у тверезому стані.