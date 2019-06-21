Суд посадил под домашний арест водителя, сбившего двух женщин на Протасовом Яру

В Киеве на ул. Протасов Яр (Соломенский район) в четверг на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Volkswagen сбил двух женщин, после чего пытался скрыться с места происшествия, однако впоследствии был задержан. Суд избрал меру пресечения водителю в виде круглосуточного домашнего ареста.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.\r\nСогласно сообщению, женщины 1989 г. и 1996 г. рождений переходили дорогу, когда мужчина 1957 г. рождения совершил на них наезд. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.\r\nПосле совершения ДТП водитель транспортного средства пытался убежать, но его сразу задержали свидетели инцидента.\r\nПереход, на котором сбили женщин в Киеве. Фото: полиция Киева\r\nПолиция начала по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.\r\nСуд избрал правонарушителю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового.\r\nКак сообщали Українські Новини, полицейского, который сбил 10-летнюю девочку, посадили на 2 месяца под стражу.\r\nТакже наездом полицейского на 2 женщин на пешеходном переходе в Херсоне занялась ГБР.