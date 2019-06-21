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21 июня 2019, пятница, 20:55 272
Судебная власть 2019-06-21T20:56:55+03:00
Українські Новини
Суд посадил под домашний арест водителя, сбившего двух женщин на Протасовом Яру

Суд посадил под домашний арест водителя, сбившего двух женщин на Протасовом Яру

Переход, на котором сбили женщин в Киеве. Фото: полиция Киева
Переход, на котором сбили женщин в Киеве. Фото: полиция Киева

В Киеве на ул. Протасов Яр (Соломенский район) в четверг на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Volkswagen сбил двух женщин, после чего пытался скрыться с места происшествия, однако впоследствии был задержан. Суд избрал меру пресечения водителю в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, женщины 1989 г. и 1996 г. рождений переходили дорогу, когда мужчина 1957 г. рождения совершил на них наезд. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

После совершения ДТП водитель транспортного средства пытался убежать, но его сразу задержали свидетели инцидента.

Переход, на котором сбили женщин в Киеве. Фото: полиция КиеваПереход, на котором сбили женщин в Киеве. Фото: полиция Киева

Полиция начала по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового.

Как сообщали Українські Новини, полицейского, который сбил 10-летнюю девочку, посадили на 2 месяца под стражу.

Также наездом полицейского на 2 женщин на пешеходном переходе в Херсоне занялась ГБР.

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