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21 июня 2019, пятница, 18:42 268
Транспорт 2019-06-21T18:43:14+03:00
Українські Новини
Три станции метро будут закрыты в Киеве вечером два дня подряд

Три станции метро будут закрыты в Киеве вечером два дня подряд

Киевский метрополитен. Фото: metro.kiev.ua
Киевский метрополитен. Фото: metro.kiev.ua

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" решил закрыть станции "Театральная", "Льва Толстого" и "Дворец спорта" с 18:00 22 июня и 23 июня в связи с празднованием Дня молодежи.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"22 июня с 18:00 будут закрыты на вход и выход станции "Театральная", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", но будут работать для перехода на другие линии. 23 июня до окончания мероприятий станция "Театральная" закрыта на вход и выход, но будет работать для перехода на другую линию. Станции "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" будут закрыты на вход и выход и для перехода с линии на линию", - сказано в нем.

22 и 23 июня в центре Киева будут проходить массовые мероприятия по случаю Дня молодежи.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу неизвестные сообщили о минировании нескольких станций метро, однако в результате проверки взрывчатку не обнаружили.

Также киевское метро предупреждало об изменениях в работе из-за концерта известной группы.

Ранее из-за драки в киевском метро останавливали поезда.

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