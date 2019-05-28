подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
28 мая 2019, вторник, 11:58 49
Политика 2019-05-28T11:58:29+03:00
Українські Новини
Аваков заявил, что будет часто встречаться с Зеленским

Аваков заявил, что будет часто встречаться с Зеленским

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что намерен проводить частые рабочие встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

Министр сообщил, что после того как Зеленский приступил к исполнению своих обязанностей, он уже с ним встречался для обсуждения важных вопросво по линии Министерства внутренних дел.

"Договорились, что будем и дальше встречаться", - отметил Аваков.

При этом министр отказался ответить на вопрос, нужно ли генеральному прокурору Юрию Луценко подавать в отставку, посчитав его некорректным.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский принял рапорт Авакова и командующих ВСУ.

Больше новостей о: Арсен Аваков Владимир Зеленский

Архив
Новости
Эллиптическая галактика из созвездия Девы. Фото: spacetelescope.org
Телескоп Hubble сделал зрелищный снимок галактики из созвездия Девы 12:21
Аваков заявил, что будет часто встречаться с Зеленским 11:58
Суд обязал Коболева раскрыть, кому и в каком размере были выписаны "космические" премии 11:48
Александр Коновалов: В борьбе за кадры. Что должен сделать Зеленский, чтобы остановить утечку мозгов 11:37 Мнение
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Зеленский-президент впервые побывал на передовой: опубликованы фото 11:35
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Во вторник евро резко подешевел 10:35
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok