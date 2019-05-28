Аваков заявил, что будет часто встречаться с Зеленским

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что намерен проводить частые рабочие встречи с Президентом Владимиром Зеленским.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\nМинистр сообщил, что после того как Зеленский приступил к исполнению своих обязанностей, он уже с ним встречался для обсуждения важных вопросво по линии Министерства внутренних дел.\r\n"Договорились, что будем и дальше встречаться", - отметил Аваков.\r\nПри этом министр отказался ответить на вопрос, нужно ли генеральному прокурору Юрию Луценко подавать в отставку, посчитав его некорректным.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский принял рапорт Авакова и командующих ВСУ.