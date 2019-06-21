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21 июня 2019, пятница, 11:05 483
Политика 2019-06-21T11:05:52+03:00
Українські Новини
Подчеркивающая свою аполитичность и неангажированность ИМИ снова "засветилась" в политических акциях

Подчеркивающая свою аполитичность и неангажированность ИМИ снова "засветилась" в политических акциях

Сотрудники ГО "Институт массовой информации", в уставных документах которого подчеркнута аполитичность и неангажированность, в очередной раз были замечены в политических акциях, о чем они же открыто сообщают в социальных сетях.

На сей раз, фото с пикетирования Киевского национального университета с требованием отменить назначение преподавателем юрфака КНУ юриста Андрея Портнова, опубликовала в своем ФБ заместитель руководителя ИМИ, координатор региональной сети ГО Ирина Земляна.

"Если бы не портнов, так бы и не побывала в красном корпусе КНУ", - написала она.

Судя по фото, в данной акции координатор ИМИ вживалась в роль студентки Юридического факультета КНУ.

Накануне стало известно, что ректор КНУ своим приказом восстановил Портнова в должности профессора университета.  Произошло это в разгар рассмотрения ГБР сразу пяти уголовных производств по экс-президенту Петру Порошенко, открытых по заявлениям Портнова. Назначение Портнова вызвало бурную реакцию в студенческой среде. Была проведена массовая акция, организаторами которой назвались публичные персоны, не являющиеся студентами, в их числе – политтехнологи и активисты одной из политических групп.

О своей поддержке акции публично заявила и многолетний директор ИМИ, ныне нардеп от "Народного фронта" и, по данным СМИ, один из ключевых политтехнологов Порошенко Виктория Сюмар.

После акции ректор КНУ отозвал приказ о назначении Портнова.

Ранее  руководитель юридического отдела ИМИ Роман Головенко в разгар выборов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал официальное заявление Украинской галицкой партии (УГП) с призывом не голосовать за Зеленского и Тимошенко. Которые являлись главными оппонентами Петра Порошенко на президентских выборах.

Институт массовой информации позиционирует себя как независимая и незаангажированная организация, отстаивающая, в том числе, такие ценности, как непредвзятость и незаангажированность средств массовой информации. "ИМИ не поддерживает ни одну политическую силу, коммерческую компанию или государственную институцию, и действует исключительно в интересах гражданского общества", - утверждается на сайте организации. 

Во время одного из своих последних мониторингов ИМИ оконфузился  и признал недостоверными рецепты окрошки, картопляников, гороскопы и курсы валют. 
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