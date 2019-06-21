В Грузии на акции протеста журналисту в глаз попала резиновая пуля от полицейских

Один из пострадавших в результате разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси потерял глаз. Об этом сообщило радио Fortuna со ссылкой на источник.

Предположительно, журналисту в лицо попала резиновая пуля, которыми полицейские стреляли в толпу митингующих. По предварительным данным, пострадавший – сотрудник одной из местных телекомпаний.

Ранее грузинский Первый канал сообщил об одном пострадавшем журналисте. Позднее стало известно о ранениях четырех сотрудников. Также о пострадавших сообщили телекомпания Рустави-2 и грузинское информагентство Интерпрессньюс.

Напомним, что в Тбилиси к протестующим у парламента применили резиновые пули и газ, есть пострадавшие.

Россия обвинила украинского депутата в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина.

Ранее грузинские пограничники из-за россиян перешли на усиленный режим работы.