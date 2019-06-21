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21 июня 2019, пятница, 10:23 99
Экономика 2019-06-21T10:23:48+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил на июль цены на газ для промпотребителей на 13,5%

"Нефтегаз" снизил на июль цены на газ для промпотребителей на 13,5%

Нефтегаз
Нефтегаз

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на июль цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 12,7-13,5%, или на 916,2-980,4 гривен/тыс. куб. м, до 6 020,4 – 6 727,2 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 6 020,4 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 6 727,2 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 6 727,2 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" погасил $500 млн внешних долгов, несмотря на чрезвычайную ситуацию с закупками газа в "Укртрансгазе".

Также МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене.

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