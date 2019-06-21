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21 червня 2019, пʼятниця, 10:23 21
Економіка 2019-06-21T13:47:27+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив на липень ціни на газ для промспоживачів на 13,5%

"Нафтогаз" знизив на липень ціни на газ для промспоживачів на 13,5%

Нафтогаз
Нафтогаз

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на липень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 12,7-13,5%, або на 916,2-980,4 гривень/тис. куб. м, до 6 020,4 – 6 727,2 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати встановлена на рівні 6 020,4 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 6 727,2 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна складе 6 727,2 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" погасив $500 млн зовнішніх боргів, незважаючи на надзвичайну ситуацію із закупівлями газу в "Укртрансгазі".

Також МВФ вважає, що газ для населення повинен бути за ринковою ціною.

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