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20 червня 2019, четвер, 13:44 13
Президент 2019-06-20T14:45:03+03:00
Українські Новини
В Адміністрації президента на Банковій відкриють історичний музей

В Адміністрації президента на Банковій відкриють історичний музей

Володимир Зеленський. Скріншот: УП
Володимир Зеленський. Скріншот: УП

Після переміщення Адміністрації президента Володимир Зеленський має намір створити на вулиці Банковій (де зараз знаходиться АП) створити художній музей. Про це Зеленський розповів журналістам під час неформальної зустрічі в АП, відео якої опублікувала УП.

"Я цього (переїзду) хочу. Головне для мене зараз проблема - це терміни. Тому що будувати з самого початку - це неможливо. Тут не можна перебувати, я зійду збожеволію. Одне питання, на яке я не погодився, тому зараз шукають фінансову схему – нормальну схему, не тіньову якусь, щоб не брати гроші з бюджету. Хоч на це щось там у них є, але я не хочу зовсім нічого брати. Це єдине питання, яке може перешкодити дуже швидкому переїзду", - зауважив Зеленський.

Також, за словами президента, у нього є "дуже крута" ідея, що потім робити з Банковою. За словами Зеленського, там буде великий художній музей: "Є дуже багато картин, які люди не можуть побачити тому, що просто немає місця. У запасниках вони знаходяться".

На питання, чи передасть він сам щось музею, президент відповів: "Нічого в мене немає. Я зайшов, попрацював...".

Як повідомляли Українські Новини, про те, що Зеленський хоче перенести Адміністрацію, стало відомо на початку червня.

Раніше у Зеленського пояснили, що їм не подобається на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.

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