В Адміністрації президента на Банковій відкриють історичний музей

Після переміщення Адміністрації президента Володимир Зеленський має намір створити на вулиці Банковій (де зараз знаходиться АП) створити художній музей. Про це Зеленський розповів журналістам під час неформальної зустрічі в АП, відео якої опублікувала УП.

"Я цього (переїзду) хочу. Головне для мене зараз проблема - це терміни. Тому що будувати з самого початку - це неможливо. Тут не можна перебувати, я зійду збожеволію. Одне питання, на яке я не погодився, тому зараз шукають фінансову схему – нормальну схему, не тіньову якусь, щоб не брати гроші з бюджету. Хоч на це щось там у них є, але я не хочу зовсім нічого брати. Це єдине питання, яке може перешкодити дуже швидкому переїзду", - зауважив Зеленський.

Також, за словами президента, у нього є "дуже крута" ідея, що потім робити з Банковою. За словами Зеленського, там буде великий художній музей: "Є дуже багато картин, які люди не можуть побачити тому, що просто немає місця. У запасниках вони знаходяться".

На питання, чи передасть він сам щось музею, президент відповів: "Нічого в мене немає. Я зайшов, попрацював...".

https://www.youtube.com/watch?v=W_k-QNWcS7M#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, про те, що Зеленський хоче перенести Адміністрацію, стало відомо на початку червня.

Раніше у Зеленського пояснили, що їм не подобається на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.