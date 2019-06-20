Почти половина украинцев готовы проголосовать за "Слугу народа", на втором месте - платформа Бойко

49,8% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 10,3% - "Оппозиционную платформу - За життя", 9% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 8,7% - "Европейскую солидарность", 5,9% - "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.\r\nТаким образом, 5%-й барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.\r\nПри этом по 4% опрошенных выразили желание поддержать партию "Сила и честь" и "Гражданскую позицию", 2% - Радикальную партию Олега Ляшко, 1,1% - "Украинскую стратегию" Владимира Гройсмана.\r\nОстальные партии набирают менее 1% голосов.\r\n58% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду, а 27% отметили, что скорее всего будут голосовать.\r\n4% опрошенных заявили, что скорее всего не будут участвовать в голосовании, а ещё 7% однозначно не планируют голосовать.\r\n3% опрошенных не определились с планами по участию в досрочных выборах.\r\nТакже респондентам был задан вопрос, кого из политиков они хотели бы видеть в новом созыве парламента (к каждому политику предлагались варианты "хочу видеть", "не хочу видеть" и "сложно ответить").\r\nБольше всего хотят видеть Анатолия Гриценко (43%), Святослава Вакарчука (38,1%) и Юлию Тимошенко (36%), а не хотели бы видеть больше всего министра внутренних дел Арсена Авакова (12,7%), Олега Тягнибока (14,8%) и Михаила Саакашвили (15%).\r\nОпрос проводился с 7 по 10 июня среди 2 001 совершеннолетних респондентов.\r\nСтатистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Голос" пробился в тройку рейтинга партий, а "Слуга народа" ухудшила позиции.\r\nСогласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.