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20 июня 2019, четверг, 13:02 86
Выборы 2019-06-20T13:02:21+03:00
Українські Новини
Почти половина украинцев готовы проголосовать за "Слугу народа", на втором месте - платформа Бойко

Почти половина украинцев готовы проголосовать за "Слугу народа", на втором месте - платформа Бойко

Выборы. Фото: kp
Выборы. Фото: kp

49,8% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 10,3% - "Оппозиционную платформу - За життя", 9% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 8,7% - "Европейскую солидарность", 5,9% - "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Таким образом, 5%-й барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

При этом по 4% опрошенных выразили желание поддержать партию "Сила и честь" и "Гражданскую позицию", 2% - Радикальную партию Олега Ляшко, 1,1% - "Украинскую стратегию" Владимира Гройсмана.

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

58% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду, а 27% отметили, что скорее всего будут голосовать.

4% опрошенных заявили, что скорее всего не будут участвовать в голосовании, а ещё 7% однозначно не планируют голосовать.

3% опрошенных не определились с планами по участию в досрочных выборах.

Также респондентам был задан вопрос, кого из политиков они хотели бы видеть в новом созыве парламента (к каждому политику предлагались варианты "хочу видеть", "не хочу видеть" и "сложно ответить").

Больше всего хотят видеть Анатолия Гриценко (43%), Святослава Вакарчука (38,1%) и Юлию Тимошенко (36%), а не хотели бы видеть больше всего министра внутренних дел Арсена Авакова (12,7%), Олега Тягнибока (14,8%) и Михаила Саакашвили (15%).

Опрос проводился с 7 по 10 июня среди 2 001 совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українські Новини, "Голос" пробился в тройку рейтинга партий, а "Слуга народа" ухудшила позиции.

Согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.

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