Майже половина українців готові проголосувати за "Слугу народу", на другому місці - платформа Бойка

49,8% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 10,3% - "Опозиційну платформу - За життя", 9% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 8,7% - "Європейську солідарність", 5,9% - "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Таким чином, 5%-й бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

При цьому по 4% опитаних висловили бажання підтримати партію "Сила і честь" та "Громадянську позицію", 2% - Радикальну партію Олега Ляшко, 1,1% - "Українську стратегію" Володимира Гройсмана.

Інші партії набирають менше 1% голосів.

58% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах у Верховну Раду, а 27% зазначили, що скоріше за все будуть голосувати.

4% опитаних заявили, що швидше за все не будуть брати участі в голосуванні, а ще 7% однозначно не планують голосувати.

3% опитаних не визначилися з планами щодо участі в дострокових виборах.

Також респондентам було поставлено питання, кого з політиків вони хотіли б бачити у новому скликанні парламенту (до кожного політика пропонувалися варіанти "хочу бачити", "не хочу бачити" і "важко відповісти").

Найбільше хочуть бачити Анатолія Гриценка (43%), Святослава Вакарчука (38,1%) і Юлію Тимошенко (36%), а не хотіли б бачити більше всього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (12,7%), Олега Тягнибока (14,8%) та Міхеіла Саакашвілі (15%).

Опитування проводилося з 7 по 10 червня серед 2 001 повнолітніх респондентів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, "Голос" пробився в трійку рейтингу партій, а "Слуга народу" погіршила позиції.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.