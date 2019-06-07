После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) просит Окружной административный суд Киева запретить проведение "Марша равенства" за права ЛГБТ в Киеве 23 июня.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"Окружной административный суд города Киева просят запретить проведение 23 июня Марша равенства "КиевПрайд". С соответствующим иском в суд обратился народный депутат Игорь Мосийчук", - сказано в нем.\r\nИстец просит признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации, которая не предприняла меры по запрету проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд" и просит суд вынести решение о запрете его проведения.\r\nСейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов".\r\nА также депутат Мосийчук пришел на телеэфир пьяным и нагородил купу глупостей. Обзывал зрителей, крестился и чудил. Тут видео.\r\nРанее Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии.