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07 июня 2019, пятница, 11:25 286
Политика 2019-06-07T11:31:34+03:00
Українські Новини
После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве

После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) просит Окружной административный суд Киева запретить проведение "Марша равенства" за права ЛГБТ в Киеве 23 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Окружной административный суд города Киева просят запретить проведение 23 июня Марша равенства "КиевПрайд". С соответствующим иском в суд обратился народный депутат Игорь Мосийчук", - сказано в нем.

Истец просит признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации, которая не предприняла меры по запрету проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд" и просит суд вынести решение о запрете его проведения.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как сообщали Українськi Новини, Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов".

А также депутат Мосийчук пришел на телеэфир пьяным и нагородил купу глупостей. Обзывал зрителей, крестился и чудил. Тут видео.

Ранее Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии.

Больше новостей о: ЛГБТ-сообщество Игорь Мосийчук Марш равенства

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