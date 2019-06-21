Палюча спека зійдеться з грозами та шквалами: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень

До кінця поточного тижня в Україні триватиме спекотна погода. Максимальна температура повітря буде коливатися в межах + 30 + 35 градусів.

Про це в своєму метеоблозі повідомила синоптик Наталка Діденко, передають Українські Новини.

За її словами, при більш інтенсивному сонячному нагріванні в південній частині, на сході і в Дніпропетровській області градуси можуть бути вище.

"Уникайте тривалого перебування на сонці, пийте більше води, захищайте голови, щоб уникнути теплого або сонячного удару, віддавайте перевагу світлим натуральним тканинам і особливо ретельно стежте за дітьми і людьми похилого віку ", - порадила Діденко.

Вночі в Україні температура повітря становитиме 18-24 градуси тепла, в Карпатах місцями 12-18 градусів тепла.

В західних областях 22-23 червня температура повітря знизиться д про + 24 + 28 градусів. "Поєднання високої температури повітря та сухої погоди істотно підвищувати пожежну небезпеку, тому варто бути вкрай обережними з вогнем", - попередила синоптик.

Источник: wetteronline.de

Короткочасні дощі з грозами в період 21-23 червня найвірогідніші в західній частині України. Дощі можуть переходити в сильні зливи. Локально очікуються шквали і град. На решті території істотні опади малоймовірні.

За словами Діденко, на наступному тижні в Україні очікується зміна температурного режиму.

25-26 червня, поступово, починаючи з західних областей, в Україні спека послабшає. Температура повітря в денні години знизиться до + 23 + 28 градусів. На півдні України і в східній частині послаблення спеки очікується 27-28 червня.

Короткочасні дощі пройдуть на наступному тижні переважно в західних областях і на півночі України. Однак, за словами синоптика, прогноз попередній і вимагає уточнення.

У Києві до кінця тижня триватиме спека, і навіть посилиться. Температура повітря протягом дня становитиме + 30 + 34 градуси. Істотні опади малоймовірні, переважатиме суха погода.

У понеділок і вівторок, 25-26 червня, в столиці ще буде жарко, однак з 26 червня почнеться послаблення спеки. Температура повітря знизиться в денні години до + 23 + 26 градусів.

У Києві наступного тижня збільшиться ймовірність дощів з грозами. При грозах можливі шквали і навіть град.

"Погода в Україні - вкрай неоднорідна: від спеки до похолодання, від сильних літніх злив та посушливих періодів. Атмосфера - живий організм, потужний, сильний і незалежний. Тому краще все ж сприймати будь-яку погоду за належне, розумно і безпечно підлаштовуючись під різні синоптичні ситуації. А для цього треба бути дорослими, вивчати природні процеси, постійно самовдосконалюватися, вчити дітей, цікавитися навколишнім світом своїм і інших країн, щоб краще розуміти походження процесів, берегти природу. Словом, бути відповідальними", - радить Діденко.

Також синоптик рекомендує радіти будь-якій погоді з усіма її проявами. "Погода часто є предметом суперечок, претензій і невдоволення. Буквально одиниці радіють хорошим хмарним днем, проливним дощем або яскравим літнім сонцем. Для більшості з нас сонце занадто яскраве, сніг занадто білий, ожеледиця слизька, дощ мокрий, гроза гучна, град неідеально круглий, а хмари взагалі постійно змінюють свою форму і колір. Ми часто чуємо, що в дитинстві взимку були високі снігові замети, весна починалася за розкладом, влітку не було смерчів або шквалів, восени все ставало золотим від правильно пожовклого листя. А зараз нічого хорошого в погоді немає. Дивуватися таким тенденціям не варто, адже люди часто схильні до інфантильного сприйняття реальності. І це показує не тільки ставлення до природного стану атмосфери, а й до суспільних процесів", - написала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, цього тижня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.