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20 июня 2019, четверг, 06:00 971 Карта
Жизнь 2019-06-20T06:00:02+03:00
Українські Новини
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели

Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

20 июня жара продолжится, а особенно пострадают от нее восточные области и южная часть, где дождей или очень мало, или их давно не было.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Там (на востоке, - ред.) ожидается +33...+35 градусов. Также в эту горячую зону попадает и Днепропетровская область", - сообщила синоптик.

При этом, на остальной территории Украины также ожидается жара +29...+33 градуса.

По словам Диденко, в четверг на западе, севере, Одесской области и вдоль Днепра пройдут локальные дожди с грозами.

В Киеве же 20-го июня ожидается жара +30...+32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой. Температура воды в Днепре составляет 25-26 градусов.

"К концу недели жара даже усилится в Украине, только 22-го июня в западных областях посвежеет. Грозовые дожди наиболее вероятны у западных областях", - сообщила Диденко.

По ее словам, с 25-26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, по Украине удержится 32-градусная жара и засуха в четверг.

Также а этой неделе в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.

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