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19 червня 2019, середа, 19:41 37
Суспільство 2019-06-19T20:24:39+03:00
Українські Новини
Мав немало ворогів: у соцмережах активно обговорюють смерть Тимчука

Мав немало ворогів: у соцмережах активно обговорюють смерть Тимчука

Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook
Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook

В соціальних мережах активно обговорюють загибель депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт"), який за попередньою версією застрелився з нагородного пістолета.

Так, користувачі соцмереж відзначають проукраїнську позицію та активну допомогу у веденні війни на Донбасі.

У версію про те, що Тимчук застрелився, більшість користувачів не вірить.

"Дуже жаль Тимчука. У версію "застрелився під час чистки зброї" майже не вірю. Колишній військовий застрелився під час чистки пістолета? Емм... гіпотетично це звісно можливо, але це треба добряче упоротися чи бути не в собі, - пише Роман Кулик.

"Не вірю, не хочеться вірити, що це випадковість, необережне поводження зі зброєю. Він знав, що таке зброя і як її треба чистити. Побачимо, що скаже слідство. Царство Небесне! Співчуття рідним і близьким. Дмитро Тимчук був гідним патріотом України!" - зазначає Анатолій Гриценко.

"Його роль навесні 2014 просто неоціненна, коли військові стріляти в окупантів боялися, а журналісти в переважній більшості не знали що робить або свідомо брехали про шахтарів, кримських пляжників і громадських конфлікт", - пише Марина Данилюк-Ярмолаєва.

"А ви ще вірите у таке? Особисто я не вірю! Тимчук був не простою людиною і відповідно мав немало ворогів, а тим більше "по ту сторону". Співчуваю рідним і близьким..." - ділиться своєю думкою Володимир Нетребенко.

"Досить дивно, чому він, як депутат який має одну з найвищих явок на засіданнях ВРУ, під час її роботи не був на ній присутній, а замість цього сидів дома. А зі слів Геращенка чистив зброю, ще й заряджену, що взагалі повна маячня. Тут треба поставити питання Геращенку, на шо він написав цей бред і чи не зацікавлена він особа в тому, щоб вбивство стало самогубством і тому публічно вводить всіх в оману", - роздумує Юрій Чеботарьов.

На сторінці в Facebook Дмитра Тимчука також багато людей пишуть про те, що не вірить у нещасний випадок.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція почала розслідувати загибель Дмитра Тимчука як вбивство.

Тіло Дмитра Тимчука зі смертельним пораненням виявила його дружина.

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